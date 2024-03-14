Суд арестовал представительницу компании LG в Беларуси на 7 суток

21 февраля суд Заводского района Минска арестовал представительницу компании LG в Беларуси Анастасию Малевич на 7 суток по статье о неповиновении требованию милиционера (статья 24.3 КоАП). На постановление в банке судебных решений обратил внимание правозащитный центр «Вясна».

В постановлении указано, что девушка в 7:50 на требование милиционера «не препятствовать» проводить обыск ответила отказом, «упиралась ногами и не впускала в квартиру» чтобы «сокрыть оружие и средство совершения преступления», которым оказался мобильный телефон.

В феврале силовики отчиталсь о задержании четверых представилей компании. На милицейском видео девушка в светлом худи представлялась менеджером по продажам и называла свою зарплату.

«Слишком хорошая жизнь. Была», — написали силовики в видео ответ на слоган компании «Life's good».