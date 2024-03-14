Певица Маргарита Левчук не может получить ВНЖ в Украине из-за проблем со страховкой. Местные компании отказывают ей в услуге и-за беларуского паспорта, об этом сама певица рассказала в тиктоке.

«Я беларуска, і 3 2020 году я не жыву ў Беларусі з-за пераследу рэжыму Лукашэнкі. Я ў вышуку ў Беларусі, я ў вышуку ў Расіі. На мяне заведзена крымінальная справа. Я сёння тут, ва Ўкраіне, ў складзе культурнага дзесанту езджу па фронце і спяваю нашым украінскім воінам-героям. Я хачу жыць ва Украіне, таму зараз занялася дакументамі», — рассказала певица.

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По словам Маргариты, к ней «хорошо относятся» миграционная служба и пограничники, но страховые компании отказывают.

«Проста таму, што ўсе дамовіліся, як мне сказалі, не даваць беларусам страхоўку».

Как рассказала певица, в одной компании ей предложили оформить полис по завышенной стоимости, но она хочет, «каб усё было па законе».

Осенью 2023 года Маргарита Левчук приехала в Украину, чтобы петь для украинских бойцов и беларуских добровольцев на линии фронта.

В Беларуси против Маргариты возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над госсимволами (статья 370 УК). Силовики приходили домой и к родителям певицы.