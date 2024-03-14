Апелляционный суд Армении признал законным арест беларуса, задержанного по запросу Беларуси за уклонение от армии

Апелляционный суд Армении признал законным арест беларуса Ярослава Новикова, задержанного по запросу Беларуси за уклонение от армии, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на представителя Хельсинской ассоциации в Армении Араика Папикяна.

По словам Папикяна, представляющего интересы Новикова, формально Армения сейчас может выдать беларуса.

«Но прокурор Армении еще не одобрил решение о выдаче, которое тоже должен рассмотреть суд. Кроме того, у нас есть возможность обратиться в Европейский суд по правам человека по 36 статье (временная мера, по которой ЕСПЧ может запретить выдачу). Я уверен, что у нас есть все правовые возможности, чтобы Ярослава не выдали», — заявил Папикян.

2 января Новикова задержали в Армении при пересечении границы с Грузией. Беларусь объявила его в межгосударственный розыск СНГ по обвинению в уклонении от воинской службы (статья 435 УК). 4 января суд в Армении взял Новикова под стражу на 40 дней. Известно, что беларус обратился за политическим убежищем.