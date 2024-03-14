Правительство запретило ввозить в Беларусь произведенные в Литве колготы и чулки

Роман Головченко подписал указ, который запрещает ввозить через беларуско-литовский участок границы некоторые продовольственные товары, сообщается в телеграм-канале правительства. Запрет называется «ответной мерой» на закрытие двух пропускных пунктов.

В перечень входят: воды, пиво, вина, сусло виноградное, вермуты, напитки прочие сброженные, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки пневматические резиновые, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств.

Также правительство дополнило перечень товаров, просходящими из Литвы, запрещенных к ввозу: молоко и сливки сгущенные, фрукты и орехи, кофе, соки фруктовые, воды, уксус, колготы, чулки, гольфы, носки и прочие чулочно-носочные изделия, отдельные строительные изделия, холодильники и морозильники.