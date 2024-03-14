Суд оштрафовал жительницу Гродно за подписку на страницу журналиста Руслана Кулевича в инстаграме

Суд Октябрьского района Гродно оштрафовал местную жительницу на 30 базовых величин (1200 рублей) за подписку на страницу журналиста Руслана Кулевича в инстаграме. Постановление в банке данных судебных решений заметил телеграм-канал «Право имеют».

Гродненку обвинили по статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП). Помимо штрафа суд постановил конфисковать ее мобильный телефон как «средство совершения административного правонарушения».

Инстаграм экс-журналиста Hrodno.life и основателя Mostmedia.io был включен в список «экстремистских материалов» в январе 2023 года.