В очереди на выезд из Беларуси ожидает больше 3200 грузовиков, это рекорд с начала года

Выезда в Евросоюз в очереди на границе ожидает более 3200 грузовиков, это рекорд с начала года, пишет пресс-служба Госпогранкомитета.

Больше 2500 грузовиков ожидает въезда в Литву. Самый загруженный пункт пропуска — «Каменный лог» — «Мядининкай». По информации ГПК, за сутки литовская сторона оформила 12% большегрузов.

Выезда перед пунктом пропуска «Бенякони» — «Шальчининкай» ожидает около 105 автомобилей.

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Выезда в Латвию на единственном открытом пункте пропуска «Григоровщина» — «Патерниеки» ожидает около 640 грузовиков. В пункте пропуска с латвийской стороны за сутки было оформлено 52% автомобилей.

Контрольные службы польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи с беларуской стороны) приняли 66% транспорта. Сейчас, по информации на сайте ГПК, выезда там ожидает порядка 300 автомобилей.