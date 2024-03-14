В Гродно силовики задержали мужчину, который «распространял нацистскую символику» и «скверно отзывался о беларуском флаге»

Силовики отчитались о задержании гродненца. Видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал «Пульс Гродно».

На милицейском видео мужчина в спецовке говорит, что был задержан за то, что «содержал и распространял на своем телеграм-аккаунте нацистскую символику», фотографировался и «придерживался правых и нацистских взглядов».

Он говорит, что писал в телеграм-чатах негативные высказывания в адрес милиционеров, призывал к «бойкотированию и сожжению НПЗ», «скверно отзывался о беларуском флаге».

«Букет уголовных статей очень большой — это участие в массовых беспорядках, оскорбления, призывы к погромам и захвату власти, разжигание вражды по национальному и другим признакам», — пишут администраторы канала.