Национализированную британскую электроподстанцию пытались продать с аукциона, но желающих не нашлось

Национализированную ранее электроподстанцию «Речица», которая принадлежала частной фирме с британским капиталом «Солар Лэнд», государство пыталось продать с аукциона, однако он не состоялся. Информацию о торгах на сайте «Белюробеспечения» заметило «Зеркало».

Аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Первоначальная стоимость лота — 79,751 млн рублей.

Станцию выставили на торги из-за долгов компании-владельца «Солар Лэнд» — она столкнулась с проблемами после претензий госструктур, потребовавших вернуть деньги заработанные на продаже электроэнергии.

Иск Министерства энергетики против «Солар Лэнд» было рассмотрено в Экономическом суде Могилевской области в январе. Суд признал за государством право собственности на капитальные строения, которые ранее принадлежали «Солар Лэнд».

У компании также отобрали линии электропередачи и опоры высоковольтных линий электропередачи. Вероятно, это было связано с долгами.



Кроме того, во время рассмотрения дела в суде, госрегистрация и право собственности «Солар Лэнд» на строение электроподстанции были признаны недействительными. Суд постановил также взыскать с организации 413,6 тысячи рублей госпошлины.



Ранее с фирмы пытались взыскать более 15 млн рублей. Такую сумму государство сначала заплатило за электроэнергию, однако потом было решено, что поставки были выполнены с нарушениями.