В Беларуси задержали уроженца Таджикистана с российским гражданством, который был призван на срочную службу и сбежал

В Беларуси силовики задержали уроженца Таджикистана, который получил российское гражданство и был призван на срочную службу, но сбежал со сборного пункта перед отправкой в армию, сообщает «Медиазона Центральная Азия» со ссылкой на Следственный комитет Москвы.

Таджикистанца обвиняют по статье об уклонении от прохождения военной службы (часть 1 статьи 328 УК РФ), он был объявлен в розыск. Мужчину доставили в Москву; на допросе задержанный признал вину, утверждает пресс-служба комитета.

«Молодые люди были призваны на срочную военную службу. Однако 22 октября 2023 года они покинули сборочный пункт военного комиссариата города Москвы и скрылись в неизвестном направлении», — передает обстоятельства СК.

В ведомстве не уточнили год рождения молодого человека, которого задержали на территории соседнего государства. Сейчас они ищут второго обвиняемого.

На фоне продолжающейся войны в Украине российские власти пытаются увеличить число призывников и контрактников в армии. В декабре 2023 года двое граждан Таджикистана рассказали, что российские силовики выбивали у них согласие подписать контракт с Минобороны при помощи пыток. В августе издание «7x7» сообщило, что в Калужской области мигрантов из Узбекистана и Таджикистана также заставляют подписывать контракт при подаче документов на российское гражданство.

«Медиазона» выясняла, как российские власти «охотятся» за гражданами стран Центральной Азии, и что делать иностранцам, получившим повестки.