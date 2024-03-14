Силовики задержали могилевчанина из‑за комментариев и участия в протестах

Силовики задержали жителя Могилева из-за участия в акциях протеста в 2020 году и комментариев в телеграме, видео с ним опубликовал провластный канал «Шестой регион».

«Медиазона» нашла страницу задержанного во Вконтакте. Там он подписан как Дмитрий Волченко. Местом работы могилевчанина указана местная компания «ЭкспертИнженеринг».

На видео Дмитрий Волченко говорит, что «неоднократно участвовал в акциях протеста, в сети интернет в телеграме оставлял комментарии».

Видео с жителем Могилева снято в машине. Оно перебивается вставками из сериала «Бригада» с фразами героя по имени Петр, играющего роль сотрудника КГБ: «Ну что, фраер, колись», «Это дело прошлое», «Ты отвечаешь за свои слова»?

По какой статье задержан Дмитрий Волченко и что с ним сейчас — неизвестно.