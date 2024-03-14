СК начал «спецпроизводство» против активиста Сергея Веремеенко и журналиста Владимира Хильмановича

Следственный комитет начал «спецпроизводство» против гродненского активиста Сергея Веремеенко и журналиста Владимира Хильмановича, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сергея Веремеенко и Владимира Хильмановича обвиняют по статье о содействии экстремистской деятельности (части 1 и 2 статьи 361-4 УК).

«Специальное производство» подразумевает, что уголовное дело расследуется заочно, когда обвиняемый по нему находится не в Беларуси. После этого следует заочный суд. Таким образом осудили, например, Светлану Тихановскую, или Павла Латушко. Их приговорили к 15 и 18 годам колонии.