С начала года в БГУИР трое студентов покончили с собой

C начала 2024 года в общежитиях БГУИР как минимум три студента покончили жизнь самоубийством, пишет «Зеркало».

Об этом изданию рассказал один из студентов, живущий в общежитии университета. В конце января парень покончил жизнь самоубийством в общежитии №1.

«Его знакомые говорят, что он сильно переживал из-за пересдач и выселения из общежития. А в начале марта другой студент спрыгнул с 12-го этажа этого общежития. О причинах ничего не известно», — рассказал изданию Антон, студент университета.

Еще одно самоубийство, по словам Антона, произошло 10 марта. Парень покончил с собой в общежитии №2. Эту информацию «Зеркалу» подтвердила еще одна студентка.

«Пра гэта выкладчыкі не расказваюць, я даведалася праз сваіх аднагрупнікаў. Не ведаю, якія дакладна меры прымае адміністрацыя, але ўсіх суседзяў таго хлопца з другога інтэрната перасялілі, а сам блок закрылі на год», — рассказала она изданию.

Журналистка «Зеркала» как взволнованная ситуацией мама одной из студенток позвонила в общежитие №1. Заведующая Елена Продеус рассказала, что информировать студентов о случившемся администрация не собиралась, а вот психологическую помощь им всегда готовы предоставить. По словам женщины, сейчас случившимся занимаются следователи.