Силовики задержали работника пивзавода «Криница» за вступление в план «Перамога 2.0»

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"База"» опубликовал видео с задержанным работником пивоваренной компании «Криница».

На видео мужчина говорит, что увидел сегодня в интернете ссылку на план «Перамога 2.0», нажал на нее и вскоре к нему приехали силовики. Также беларус рассказал, что в «деструктивных телеграм-каналах представлялся специалистом восточных единоборств по муай-тай» и говорил, что один может победить двоих-троих сотрудников милиции.

В каком статусе находится задержанный и в чем его обвиняют — неизвестно.