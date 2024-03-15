Ошмянский суд оштрафовал мать восьмерых детей на тысячу рублей за подписки в инстаграме

Суд Ошмянского района оштрафовал мать восьмерых несовершеннолетних детей на тысячу рублей за распространение «экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Решение суда заметил телеграм-канал «Право имеют».

Заседание прошло 22 февраля. Следствие решило, что в инстаграме женщина была подписана на «Честных людей», «Радыё Свабоду», «Страну для жизни», Belsat и rada.vision. Кроме штрафа, у нее конфисковали телефон.

Сейчас женщина находится в декретном отпуске — на суд она не пришла, но свою вину признала.