Украинские власти сообщили о 19 погибших в результате российского удара по Одессе

Российские войска обстреляли Одессу, сообщил глава местной ОВА Олег Кипер. Погибли 19 человек, еще 73 получили ранения.

По словам Кипера, погиб фельдшер и сотрудник службы спасения, которые приехали помочь пострадавшим после первого взрыва. Среди пострадавших — семеро сотрудников ГСЧС Украины.

Спасатели приехали на место попадания ракеты, гасили пожар и разбирали завалы. В это время российская армия снова ударила по Одессе, рассказали в пресс-службе ГСЧС.

В результате российского удара повреждена гражданская инфраструктура Одесской области, 10 частных зданий, станция технического обслуживания, газопровод и два пожарно-спасательных автомобиля.

Обновлено в 14:31. Добавлена информация от ГСЧС Украины.

Обновлено в 15:07. Добавлена информация о 14 погибших, изменен заголовок.

Обновлено в 19:25. Изменено количество погибших и заголовок.