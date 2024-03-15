Барановичский суд приговорил беларуску к 2,5 годам химии за пост о сотруднике уголовного розыска

Суд в Барановичах приговорил беларуску Татьяну Макарову к 2,5 годам химии и штрафу в 4 тысячи рублей по обвинению в незаконных действиях в отношении частной жизни и персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК). Заседание состоялось 13 марта, пишет «Берасцейская вясна».

Следствие посчитало, что женщина в октябре 2021 года опубликовала в фейсбуке пост с личными данными оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Могилевского райисполкома.

До суда беларуска находилась в СИЗО. В декабре 2023 года ее дважды судили за распространение «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), уточняют правозащитники. Тогда женщину арестовали на 10 суток и присудили штраф в 740 рублей.