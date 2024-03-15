57‑летнюю мозырянку Ирину Сапрыгину приговорили к 3,5 годам домашней химии за оскорбление Лукашенко

Суд Мозырьского района приговорил 57-летнюю Ирину Сапрыгину к 3,5 годам домашней химии за оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК), пишет dissidentby.

Также женщина должна выплатить штраф в 1000 базовых величин.

Беларуску задержали в октябре 2023 года за комментарий в чате украинского блогера. Во время следствия появилась новая статья об оскорблении представителя власти.

Дома у Сапрыгиной провели обыск. Сначала женщина находилась в ИВС на Окрестина, после ее перевели в Жодино. На Окрестина беларуска дважды болела. Дома у нее осталась 83-летняя мать — ликвидаторка ЧАЭС, имеющая инвалидность второй группы.

Сапрыгину освободили в зале суда.

Обновлено в 19:05. Исправлен срок приговора