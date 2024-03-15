Силовики задержали учителя, который «заставлял ученика снять военную форму»

Провластный телеграм-канал «Книга Гу "База"» опубликовал видео о задержании минского учителя с 20-летним стражем работы. По информации «Медиазоны», речь идет об Александре Шидловском.

На камеру мужчина говорит, что заставлял ученика, который пришел на урок в военной форме, ее снять. «Я являюсь противником военно-патриотического воспитания школьников и в целом курса нашей страны», — сказал он.

Авторы видео показывают детский рисунок в цветах украинского флага с подписью «Русский корабль иди на ### )))». Кто автор картинки, не уточняется.

В ролике используют скриншот сообщения из группы «Честные учителя Минска и Минской области».

«Просто мы разучились защищаться. Не знаю как вы, я а уже давно не сдаю на подписку, не занимаюсь всеобучением, не хожу на всякие хоккеи и прочие увеселительные мероприятия, не веду платные услуги. И ничего, никто не уволил, продолжаю работать», — написал автор поста.