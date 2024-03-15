Украинку Наталью Захаренко приговорили к 9 годам колонии за шпионаж

Гомельский областной суд приговорил украинку Наталью Захаренко к девяти годам колонии за шпионаж (статья 358 УК РБ), пишет «Радыё Свабода».

Информацию о приговоре изданию сообщили собственные источники. Ее же подтвердили знакомые Натальи с Чернигова. Также «Радыё Свабода» сообщает, что суд постановил конфисковать у женщины микроавтобус.

Связь с украинской волонтеркой Натальей Захаренко пропала в июле 2023 года. «Наша Ніва» писала, что Захаренко ездила в Беларусь, чтобы торговать на гомельских рынках.

После февраля 2022 года она начала помогать беженцам из Украины. В телефонах других людей ее контакт был подписан как «Наталья перевозчик из Украины», «Наталья Посылки», «Наталья документы», «перевозчик на РБ» и так далее.

Вместе с Захаренко по делу проходила Лариса Крупа, которую обвиняли в «недонесении о преступлении» (статья 406 УК). Какой приговор суд вынес женщине — неизвестно.