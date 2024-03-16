В армянской тюрьме находятся четыре беларуса, задержанных по запросу Беларуси

Четыре беларуса задержаны в Армении по запросу беларуской стороны, рассказал «Медиазоне» адвокат и представитель Хельсинской ассоциации в Армении Араик Папикян. Все они пересекали границу Грузии и Армении.

«Армянская сторона задерживает, арестовывает, и сейчас идет процесс о выдаче. Никого еще не выдавали, но процесс идет полным ходом», — сказал он.

По словам адвоката, сейчас беларусы находятся в тюрьме «Ванадзор». Он уточнил, что в 2023 году был всего один такой случай. Тогда Евгения Гуцалова, которого в Беларуси разыскивали по статьей о надругательстве над госсимволами (статья 370 УК), полтора месяца не выпускали из Армении.

14 марта апелляционный суд Армении признал законным арест беларуса Ярослава Новикова, задержанного по запросу Беларуси за уклонение от армии.

2 января Новикова задержали в Армении при пересечении границы с Грузией. Беларусь объявила его в межгосударственный розыск СНГ по обвинению в уклонении от воинской службы (статья 435 УК). 4 января суд в Армении взял Новикова под стражу на 40 дней. Известно, что беларус обратился за политическим убежищем.