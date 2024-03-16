На войне в Украине погиб беларуский доброволец Александр Стасевич, рассказал его друг Ярослав Гришин в фейсбуке.

«Александр не был обязан воевать за Украину, неоднократно пораненный и контуженный — мог с чистой совестью демобилизоваться. Но Сашка не мог оставить свое подразделение и побратимов. Понимая все риски: шел до конца — настоящий Воин. Лучший из лучших, боль непередаваемая, нет слов», — написал его друг.

По образованию Стасевич был историком, закончил бизнес-школу Киево-Могилянской академии. В составе ВСУ он служил штурмовиком спецподразделения.