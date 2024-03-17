Ночью произошла массированная атака дронов по городам России, есть погибшие

Министерство обороны России сообщило о массированной атаке беспилотников по восьми регионам страны в ночь на 17 марта.

По информации ведомства, силами ПВО России удалось уничтожить 35 ударных беспилотников. 4 дрона уничтожили на Московской областью, 3 над Белгородской, 2 над Калужской, по одному над Орловской и Ростовской областями, 4 над Ярославской и 3 над Курской областями. Наибольшее количество беспилотников сбили на Краснодарским крем — 17 БПЛА.

ТАСС со ссылкой на Министерство обороны сообщило также об уничтожении девяти снарядов RM-70 «Вампир» и трех — от РСЗО «Ураган» над Белгородской областью.

«Интерфакс» пишет, что несколько дронов атаковали Славянский НПЗ на Кубани. Беспилотники, по информации издания, были сбиты, но от падения одного из них начался пожар. Пострадал один работник НПЗ. Позже издание сообщило, что один работник погиб от сердечного приступа.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО ночью сбили два БПЛА, которые летели по аэропорту в Домодедово.

16-летняя девушка погибла от атаки дронов в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, у нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье», — написал губернатор.

Украинская сторона пока официально не комментировала сообщения российского Минобороны.