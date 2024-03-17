К обвиняемому в подрыве поездов на БАМе беларусу не пускают адвоката

К Сергею Еремееву, обвиняемому в подрыве поездов на БАМе, в московском СИЗО «Лефортово» в не пускают адвоката, пишет основатель инициативы BY_help Алексей Леончик.

«Адвокатку к нему не пускают уже в которой раз, ссылаясь на необходимость разрешения следователя (что по российскому законодательству является полной ерундой). Имя следователя не дают. Ну это ясно. Говорят, не знаем где, идите ищите где-нибудь», — написал Леончик.

По его словам, имя следователя есть в деле, однако при попытке получить дело адвокат получает отказ, потому что нужен договор о защите от родственников, или разрешение следователя для передачи дела в суд.

«Суду. Нужно. Разрешение. Следователя. Чтобы. Посмотреть. Имя. Следователя. Ничего, нормальная беларуская история. Но ладно. В делах других людей, которых обвиняли в диверсиях в России, наблюдалась та же тенденция. Не пускают независимых адвокатов. Единственная причина, которая может быть, — заставить человека в изоляции признать свою вину с формальным присутствием назначенного государственного адвоката. Мы будем пробовать другие пути. Они есть», — добавил основатель BY_help.

Правозащитники не могли найти Ерeмеева более 1,5 месяцев. Последний раз видели два месяца назад в суде, когда решался вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Позже стало известно, что беларуса поместили в московское СИЗО «Лефортово».

Сергей Еремеев — задержанный в России беларус родом из Полоцка. Еремеева задержали в декабре 2023 года. РИА Новости со ссылкой на ФСБ писали, что мужчина «действовал в интересах украинских спецслужб и получал указания» от другого беларуса, который живет в Литве.

— Взрывные устройства террорист забрал из тайника, привез их в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов, — писали РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Взрыв поезда в Северомуйском тоннеле произошел 29 ноября на перегоне между станциями Итыкит и Окусикан на севере Бурятии. После этого движение поездов по Байкало-Амурской магистрали организовали в обход Северомуйского тоннеля через «Чертов мост».