Сотрудники ГУБОПиК разгромили квартиру анархиста Романа Халилова. Видео с последствиями опубликовал провластный телеграм-канал «Северная столица».

Видео смонтировано в стиле передачи «Квартирный вопрос». Сначала авторы показывают квартиру с вываленными из шкафов вещами, посудой, поврежденной мебелью, но подписывают кадры «до», а потом — как квартира выглядело до погрома, но кадры подписаны «после».

Закадровый голос комментирует, что сотрудники ГУБОПиК выломали дверь в квартиру анархиста и обнаружили там беспорядок, поэтому решили прибраться.

В апреле 2022 года суд приговорил мать анархиста Романа Халилова Гаянэ Ахтиян к 3 годам химии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). В начале декабря 2021 на одном из провластных телеграм-каналов появился ролик с кадрами обыска у его матери. В нем женщина стоит перед оперативниками на коленях.

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Сам Халилов находится за границей. 1 октября 2021 стало известно, что СК возбудил уголовное дело о разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК) против него и Евгения Журавского из-за демонстрации у посольства Беларуси в Польше в поддержку минчанина Андрея Зельцера, который 28 сентября в перестрелке убил сотрудника КГБ и погиб сам.