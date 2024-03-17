Силовики задержали бывшего политзаключенного Павла Пескова, который был осужден на 4 года колонии, пишет правозащитный центр «Вясна».

Песков освободился в феврале и вынужден был стать на профилактический учет в местом РОВД. Сегодня, во время очередного визита в РОВД для отметки, мужчина был задержан. Причиной стало нарушение режима.

По информации «Вясны», это уже второе задержание мужчины с момента освобождения. До этого Песков уже отбывал 5 суток ареста по подобному обвинению.

Пескова задержали в 2020 году. Его обвинили в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел (часть 2 статьи 363 УК) и присудили 3 года и 3 месяца колонии. Позже его приговорили к еще одному году заключения за злостное неповиновение требованиям администрации колонии (статья 411 УК).