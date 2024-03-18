ООН опубликовал предварительный доклад по Беларуси; в нем говорится о преступлении против человечности

15 марта Совет ООН по правам человека опубликовал предварительный неотредактированный доклад по правам человека в Беларуси. В нем говорится об основаниях расценивать преследования в стране как преступление против человечности. Опубликованный документ заметил Reform.by.

Документ охватывает период с 1 мая 2020 по 31 декабря 2023 года. В ходе подготовке доклада УВКПЧ опросило 657 беларусов. 29% опрошенных заявили о пытках и 61% — о жестоком обращении. По оценке УВКПЧ, с 1 мая 2020 года более 5500 человек, включая не менее 55 детей, были осуждены в уголовном порядке по политически мотивированным обвинениям.

УВКПЧ обнаружило, что арестованные подвергались сильному давлению и насилию, во многих случаях равносильному пыткам.

«В нескольких случаях задержанных заставляли находиться в болезненных неудобных позах в течение длительного времени, а как минимум в 2 случаях сотрудники ГУБОПиК чуть не задушили задержанных, накладывая им на лицо маску или пакет.

Физическое насилие сопровождалось угрозами, принуждением и запугиванием, в том числе угрозами смерти, гендерно-обусловленного насилия, в том числе сексуального насилия, нанесения вреда членам семьи или/и изъятия детей. Допросы длились часами и проводились без адвоката. УВКПЧ задокументировало, что большинство заявленных пыток происходили в центральном аппарате ГУБОПиК в Минске», — говорится в документе.

УККПЧ полагает, что в Беларуси было совершено преступление против человечности «в форме преследования наряду с другими сопутствующими деяниями, которые могут быть установлены как следствие описанных нарушений прав человека».