Сотрудника «Беларусбанка» приговорили к 3 годам домашней химии за участие в протестах

27 февраля суд Фрунзенского района Минска приговорил сотрудника «Беларусбанка» Артура Филиппова к 3 годам домашней химии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет «Вясна».

По информации правозащитников, Филиппова обвинили в участии в протестах 23 и 30 августа, а также 13 и 20 сентября 2020 года. На суде беларус признал вину частично и отказался от дачи показаний.

Мужчину задержали в декабре 2023 года. На видео силовиков Филиппов сообщил, что прошел регистрацию в плане «Перамога» и с 2015 участвовал в протестах. Также беларус рассказал, что был подписан на «деструктивные каналы» и скидывал информацию в чат-боты Nexta, «Голос», «Беларусь головного мозга».