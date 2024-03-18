Брестчанина будут судить по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства

Жителя Бреста Евгения Белемука будут судить по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства (статья 361-3 УК), пишет издание «Наша Ніва».

Дело брестчанина 20 марта в Брестском областном суде начнет рассматривать судья Светлана Кременевская.

Евгению Белемуку — 24 года. Как пишет издание, некоторое время он работал курьером. Известно, что еще в начале 2022 года он был в Беларуси.

Вероятно, Евгения будут судить за намерение воевать на стороне Украины.

Как отмечает «Наша Ніва», Евгений — уже как минимум десятый беларус, в отношении которого завели уголовное дело по этой статье.