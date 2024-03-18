Беларуса, назвавшего активистку Бондареву «российской мразью» осудили по статье об оскорблении

Беларуса, назвавшего активистку Ольгу Бондареву «российской мразью» осудили по статье об оскорблении (статья 10.2 КоАП), об этом сама Бондарева написала в своем телеграм-канале.

Пророссийская активистка пишет, что оскорбили ее во время агитационного пикета в Минске 20 февраля. Беларуса в своем посте она называет «дегенератом» и утверждает что он «попал под влияние экстремистов».

Итоги суда над беларусом неизвестны.

«Инфоказачка» Ольга Бондарева балотировалась в Минский городской совет депутатов, но не прошла, проиграв идеологу Михаилу Абрамчику. По инициативе Бондаревой в Зельве убрали памятник писательнице Ларисе Гениюш и памятный крест ксендзу Винценту Годлевскому, погибшему в концлагере. По доносу Ольги Бондаревой был арестован художник Алесь Пушкин, умерший летом 2023 года в колонии.