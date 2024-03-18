Верховный суд признал виновным в геноциде умершего Владимира Катрюка

Верховный суд вынес приговор по делу о геноциде (статья 127 УК). Умерший Владимир Катрюк признан виновным, сообщает пресс-служба суда.

Катрюка признали виновным в действиях, совершенных с целью планомерного уничтожение беларуского народа путем убийства и причинения тяжких телесных повреждений. В связи со смертью обвиняемого приговор вынесли без назначения наказания.

По словам генерального прокурора Андрея Шведа, Катрюк служил в 118-м батальоне Schutzmannschaft — формировании, причастном к казням мирного населения во время войны, и в частности к хатынской трагедии.

Катрюк умер в 2015 году в Канаде.