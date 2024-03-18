Жителя Ивацевичей приговорили к 1,5 годам химии за комментарий под фото милиционера

19 февраля суд Ивацевичского района приговорил Максима Гуриновича к 1,5 годам химии по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК), пишет «Вясна».

Также мужчину оштрафовали на 2000 рублей. Гуриновича обвинили в том, что он в «Одноклассниках» в группе «Белсат» оставил комментарий под фото милиционера, который в Ивацевичах занимается расследованием экономических преступлений.

На суде беларус сообщил, что в соцсети прочитал о женщине, которую осудили на два года домашней химии за «оскорбительный символ» под фото милиционера. Это возмутило Гуриновича и он оставил свой комментарий. Беларус признал свою вину на суде.