Сайты двух беларуских госизданий заблокировали в Латвии

Сайты беларуских государственных изданий ОНТ и «СБ. Беларусь Сегодня» заблокировали в Латвии, такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ.

Вместе с сайтам беларуских государственных изданий латвийские власти также приняли решение заблокировать на территории страны несколько российских сайтов — life.ru, russkie.org, x-true.info, mk-pskov.ru и другими.

Издания продвигают провоенную повестку и пропагандистские тезисы. На сайте x-true.info, например, есть публикации с заголовками «Россия не стала тянуть с ответом. Сотни французов едут домой под номером двести», «Элита НАТО продула негласный спор», «Боевые корабли России, Ирана и Китая вышли на охоту. Поохотились славно».

На сайте russkie.org есть раздел «Белорусский форпост», содержащий, например, серию статей «Белая Русь в путах польщизны».