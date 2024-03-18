Экс‑владелец «Мотовело», пробывший 7 лет в колонии, хочет вернуть имущество через суд

Экс-владелец стеклофабрики «Елизово» и минского завода «Мотовело» Александр Муравьев дал первое интервью после освобождения (в 2015 году его приговорили к 11 годам колонии). С предпринимателем пообщались журналисты Австрийского агентства печати (APA).

Сейчас Александр Муравьев живет в Дубае. Туда он уехал сразу после освобождения из колонии в 2022 году.

До ареста Муравьев был успешным предпринимателем. В 2002 году австрийская компания ATEC, связанная с ним, купила 65% стекольного завода в Елизово. В 2007 компания купила у государства 99,72% акций завода «Мотовело».

Как пишет издание, в 2015 году беларуские власти резко положили конец его предпринимательской деятельности: после того, как он отказался передать в дар государству акции «Мотовело», его задержали и поместили в СИЗО. В 2017 его приговорили к 11 годам колонии с конфискацией активов.

Муравьев рассказал изданию о том, что в заключении его избивали сотрудники КГБ. Они же, по словам предпринимателя, угрожали ему убийством.

«Они сказали мне, что я могу считать, что меня уже нет в живых и что мои дети даже не найдут моей могилы», — рассказал Муравьев.

Как пишет APA, австрийские власти после задержания бездействовали. В ответ на запрос издания в австрийском МИД заявили, что ничего не знают о письме, в котором доверенное лицо Муравьева в сентябре 2018 года просило тогдашнего министра иностранных дел Карин Кнайсль о помощи.

«МИД также не передал никакой информации в Министерство экономики, которое отвечает за двустороннее соглашение о защите инвестиций. Этот договор запрещает Беларуси принимать меры против австрийских инвесторов, которые были бы равносильны экспроприации, если бы они не были соблюдены в законной процедуре», пишет APA.

По информации издания, роль в том, что беларус потерял все свои активы в Австрии, в конечном итоге сыграл латвийский банк: через несколько недель после ареста он успешно добился исполнительного производства в Рижском арбитражном суде в связи с невыплатой кредита.

В Rietumu Banka журналистам заявили, что стороны были правильно проинформированы о процедуре.

В своем интервью Муравьев опроверг эту версию и обвинил банк. На вопрос АPА в банке отказались предоставить информацию по конкретному делу, сославшись на банковскую тайну.



Во время заключения беларус потерял и свой дом в Австрии. В 2020 году он был продан за 2,1 млн евро компании, принадлежащей венскому предпринимателю Мартину Хо. Александру Муравьеву сообщили об этом в письме.

В целом Муравьев и австрийская холдинговая компания, которая с тех пор была ликвидирована, потеряли огромные суммы, которые беларус теперь хочет вернуть в судебном порядке. Речь идет о сумме от 40 до 274 миллионов евро. До ареста компания имела годовой оборот в 200 миллионов евро, пояснил беларус.

Он также пытается восстановить вид на жительство в Австрии.