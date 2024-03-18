Польша проводит аудит в компаниях, реплицировавших сотрудников по программе PBH

Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH) проводит внутренний аудит айти-компаний, которые привлекали сотрудников по программе Poland.Business Harbour, пишет издание Rzeczpospolita.

Агентство инвестиций запросило отчеты у 50 компаний, которые перевели большего всего сотрудников по PBH. Уже получены ответы от 30 юридических лиц.

Полученные отчеты показывают, что 13,6 тысяч человек получили визу PBH по «ścieżce biznesowej» (один из вариантов получения такой визы). Из них 9,5 тыс. переехали в Польшу и 8,4 тыс. подало заявление на получение ВНЖ. Без учета членов семей, которые оцениваются в 40% от количества работников.



Как пишет польское издание, даже предварительная информация противоречит данным польской пограничной службы. Там утверждают, что с 2020 года в Польшу въехало всего около 15 тысяч иностранцев с визами PBH всех национальностей. При этом, по информации МИД, Польша выдала 93 046 виз PBH только беларусам.

Программа Poland.Business Harbour была закрыта в январе 2024 года. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что она будет закрыта до тех пор, пока «не будут приняты решения для обеспечения надлежащей проверки компаний и иностранцев, являющихся ее бенефициарами».