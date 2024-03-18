Гродненца задержали за татуировку с украинским лозунгом «Рабів до раю не пускають.Воля або смерть»

Жителя Гродно задержали за татуировку с лозунгом «Рабів до раю не пускають. Воля або смерть». Видео с задержанным опубликовал провластный канал «Книга ГУ "База"».

Как пишут авторы канала, гродненец был задержан «по сообщению бдительных граждан». Задержанный парень говорит, что собирается свести татуировку в ближайшее время.

Авторство слогана «Рабів до раю не пускають» приписывают украинскому полководцу Ивану Сырко, жившему в XVII веке. Беларуские власти пока не признавали ее «экстремистской».

Лозунг «Свобода или смерть» использовался в истории в разное время. Его чеканили на французских монетах 1792 года, использовали армянские партизанские отряды в конце XIX века, эти слова есть в гимне Румынии.