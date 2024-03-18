Главу «Маланка Медиа» и руководительницу «Честных людей» заочно приговорили к 4 годам колонии

Вынесен приговор в отношении главы «Маланка Медиа» Павла Маринича, создателя приложения «Новая Беларусь» Павла Либера, политика Александра Добровольского и руководительницы «Честных людей» Елены Живоглод, пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

Каждого из обвиняемых приговорили к 4 годам колонии по статье о воспрепятствовании работе ЦИК (часть 2 статьи 191 УК). Их судили в рамках «специального производства», то есть заочно.

Согласно материалам дела, Маринич, Либер, Добровольский и Живоглод «разработали план действий для срыва республиканского референдума». Речь идет о референдуме по изменению Конституции, прошедшем 27 февраля 2022 года. Как пишет прокуратура, членам избирательных комиссий было отправлено более 11 тысяч писем, содержащих в себе угрозу «совершения в отношении них противоправных действий».