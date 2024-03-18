СК начал «специальное производство» против Маргариты Левчук, Андрея Паука и Вероники Цепкало

СК начал «специальное производство» против певицы Маргариты Левчук, блогера Андрея Паука и жены политика Валерия Цепкало, Вероники Цепкало, сообщение об этом публикует телеграм-канал ведомства.

Маргарита Левчук обвиняется по статьям о создании экстремистского формирования или участии в нем, оскорблении Лукашенко и надругательстве над госсимволами.

Блогер Андрей Паук — по статьям о разжигании вражды, клевете, незаконных действиях в отношении информации о частной жизни, создании экстремистского формирования, финансировании экстремистской деятельности, клевете на Лукашенко, оскорблении Лукашенко, представителя власти и судьи, дискредитации Беларуси, надругательстве над госсимволами, угрозах судье (часть 1 и 3 статьи 130 УК, статья 188, части 2 и 3 статьи 203-1, часть 1 статьи 361-1, часть 2 статьи 361-2, часть 2 статьи 361-4, части 1 и 2 статьи 367, части 1 и 2 статьи 368, статья 369-1, статья 370, статья 389 и 391 УК).

Вероника Цепкало обвиняется по статьям о заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования, клевете на Лукашенко и дискредитации Беларуси (часть 1 статьи 357, часть 3 статьи 361-1, статья 367 и 369-1 УК).

В список тех, против кого начато «специальное производство» попали также музыкант Вячеслав Новожилов, продюсер Александр Чаховский, активист Илья Соленков, архитектор Вадим Дмитренок, политики Евгений Вильский и Ольга Карач, экс-сотрудник администрации Лукашенко Анатолий Котов.

«Специальное производство» подразумевает, что уголовное дело расследуется заочно, когда обвиняемый по нему находится не в Беларуси. После этого следует заочный суд.