Силовики задержали популярного игрового стримера Виталия Казунова за бчб‑аватарку

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ "База"» опубликовал видео с задержанным игровым стримером Виталием Казуновым.

На видео беларус говорит, что в 2020 году в фейсбуке опубликовал бчб флаг. Также в 2017 году стример опубликовал фотографию с темнокожей девушкой в нацистской форме.

Авторы канала утверждают, что на Казунова составили два протокола: за бчб флаг и демонстрацию нацистской символики. В каком статусе находится задержанный и по каким статьям его обвиняют — неизвестно.

Виталий Казунов — стример на ютуб-канале с обзорами игр iXBT games. На канал подписано 469 тысяч человек.