Таксист наехал на силовика, потому что не хотел попадать в милицию; на него завели уголовное дело

В Минске задержали таксиста, который ударил мужчину в живот и наехал на милиционера, сообщает пресс-служба МВД.

Во время конфликта на парковке по улице Жуковского водитель такси ударил минчанина ногой в живот. Мужчина вызвал милицию. Таксист под предлогом переставить машину попытался скрыться, наехав при этом на милиционера.

Беларуса задержали на территории Минской области. На видео он рассказал, что не хотел попадать в милицию и думал, что удастся скрыться.

Следователи завели уголовное дело на 32-летнего таксиста по статье о насилии в отношении милиционера (статья 364 УК). Также в отношении беларуса расследуется уголовное дело за хулиганство (статья 339 УК).