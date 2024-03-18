В Витебской области за 2,5 месяца мошенники обманули более 300 жителей

За 2,5 месяца 2024 года мошенники в Витебской области обманули более 300 жителей. Общая сумма похищенных ими денег — более 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

По информации ведомства, наиболее частыми схемами являются звонки от лжесотрудников банка, которые говорят, что на имя потерпевшего оформлен кредит. Также мошенники звонят под видом силовиков, сообщая жителям, что их родственник попал в аварию и нуждается в деньгах.

Еще один способ мошенничества — фейковые страницы онлайн-магазинов в инстаграме и телеграме. Беларусы оплачивают покупку, а после не получают заказанные вещи.