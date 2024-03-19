МОК запретил беларуским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады

Международный олимпийский комитет не разрешил беларуским и российским спортсменам участвовать в церемониях открытия и закрытия Олимпиады в Париже, пишет Reform.

Об этом запрете заявил на пресс-конференции директор департамента Международного олимпийского комитета по связям с НОК Джеймс Маклеод.

Для участия в играх допущены 7 беларуских спортсменов и 12 российских. Они будут соревноваться в нейтральном статусе.

8 декабря Исполнительный комитет МОК принял решение что спортсмены из Беларуси и России смогут выступить на летней Олимпиаде в Париже 2024 года в нейтральном статусе. К Олимпиаде будут допущены лишь индивидуальные атлеты, а не команды, которые пройдут квалификацию в рамках существующих критериев отбора. Спортсмены, которые «активно поддерживают войну», не примут участие в соревнованиях.