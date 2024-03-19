Суд оправдал бывшего политзаключенного, которого обвиняли в распространении «экстремистских» материалов

Суд Ленинского района Могилева признал бывшего политзаключенного Павла Белоголова невиновным по административной статье в распространении «экстремистских» материалов, пишет MAYDAY TEAM.

Судебное заседание прошло 23 февраля, но результаты стали известны только сейчас.

Согласно административному протоколу, мужчина 26 ноября 2020 года сохранил у себя в вайбере во вкладке «Мои заметки» ссылку на материал издания Tribuna, который был включен в список «экстремистских» материалов 25 августа 2021 года, и в список «экстремистских» формирований 5 декабря 2023 года.

Белоголова задержали 22 февраля 2024 года, поскольку он не удалил ссылку из заметок. Ленинский РУВД завел административное дело. Однако судья постановила, что Белоголов невиновен.

«Не представлено доказательств, подтверждающих, что вышеуказанную информационную продукцию Б. хранил в категории "Мои закладки" с целью распространения», — говорится в решении, опубликованном в Банке судебных постановлений.

Павел Белоголов был задержан 29 сентября 2021 года по «делу Зельцера». 25 августа 2022 года суд признал его виновным в оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и дискредитации Республики Беларусь (статья 369-1 УК). Мужчину приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он полностью отбыл свой срок и вышел на свободу 10 октября 2023 года.