Стримера и главного редактора ixbt.games Виталия Казунова арестовали на 10 суток

Суд арестовал стримера и главного редактора ixbt.games Виталия Казунова на 10 суток, сообщает провластный телеграм-канал «Книга ГУ "БАЗА"». Статья, по которой арестован блогер, не называется.

О задержании Казунова стало известно 18 марта. На милицейском видео он рассказал, что в 2020 году в фейсбуке поставил аватарку с бело-красно-белым флагом. В 2017 году он опубликовал фотографию с темнокожей девушкой в нацистской форме.

Авторы канала утверждают, что на Казунова составили два протокола: за бчб флаг и демонстрацию нацистской символики. В каком статусе находится задержанный и по каким статьям его обвиняют — неизвестно.

Виталий Казунов — стример на ютуб-канале с обзорами игр и главный редактор сайта iXBT games. На канал подписано 469 тысяч человек.