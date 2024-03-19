В США умер бывший игрок хоккейной сборной Беларуси Константин Кольцов, сообщает «Зеркало» со ссылкой на источников из окружения спортсмена. Утром о смерти написал сайта клуба «Салават Юлаев», в котором Кольцов работал помощником главного тренера.

В США живет беларуская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко, с которой встречался Кольцов.

Кольцов играл в беларуских и российских хоккейных клубах, провел 144 игры в НХЛ за команда «Питтсубург Пингвинз». За национальную сборную провел 123 игры.

Закончил карьеру в минском «Динамо». В этом же клубе стал тренером, продолжил карьеру в «Бресте». Был главным тренером «Динамо-Молодечно». После этого перешел в российский клуб «Спартак» и с 2022 года в «Салават Юлаев».