«Новое зрение» обвиняют в работе без лицензии с 2011 года, хотя Минздрав лишил клинику лицензии только в 2023 году

Клинику «Новое зрение» обвиняют в работе без лицензии с 2011 года, хотя Минздрав отобрал ее в июле 2023 года, пишет издание «Зеркало».

В решении Минздрава есть пометка, что лицензии клинику лишают с «с даты ее выдачи», то есть с 2011 года. Сейчас КГК решил, что с 2011 по 2023 год предприятие «Новое зрение» работало незаконно.

В документе КГК, который есть в распоряжении «Зеркала», рассматриваются нарушения только за 2022 год. Ведомство считает, что за это время клиника получила 17,06 миллиона рублей незаконного дохода. ДФР признал это незаконной предпринимательской деятельностью (часть 1 статьи 13.3 КоАП).

Основатель «Нового зрения» Олег Ковригин предполагает, что протоколов по этой статье будет еще 11.

— Они сейчас будут по каждому году их составлять, считать доходы и принимать решение о конфискации. То есть сумма вырастет в 10 раз. И она будет не уплачена. В счет этого конфискуют все оборудование, здания и так далее. Как я уже говорил, цель — забрать весь бизнес, да еще чтобы остались должны, — рассказал Ковригин «Зеркалу».

Экономический суд Минска рассмотрит административное дело 20 марта. Санкция статьи предусматривает не только штраф до 500 базовых величин, но и конфискацию до 100 процентов суммы дохода.

Присутствовать в суде представители «Нового зрения» не смогут.

— Ликвидатор прислал официальное письмо с отказом работать с нами. Причина — давление и угрозы со стороны силовых структур. Так что защитить себя в суде мы не сможем, — отметил Ковригин. — В повестке в суд указано, что рассмотреть дело могут и без присутствия участников процесса. А поскольку ликвидатор отказался работать с нами, то и юристов нанять и апелляцию подать он не сможет. Фактически завтрашнее решение суда автоматически вступит в силу.

В апреле 2023 КГК возбудил уголовное дело за неуплату налогов (статья 243-1 УК) в отношении владельца и четырех работников медцентра «Новое зрение». Тогда пресс-служба КГК писала, что ДФР обнаружил в центре факты выплаты зарплаты «в конвертах».

Собственник «Нового зрения» при этом жил в Литве, а деньги на зарплату передавал в Беларусь из-за границы, писал КГК.