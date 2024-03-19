Сотрудника ликвидированного фонда «Вяртанне» обвиняют в финансировании «экстремистского» формирования

Сотрудника ликвидированного фонда «Вяртанне» Сергея Макаревича будут судить за финансирование экстремистского формирования (статья 361-2 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Процесс начнется в Гродненском областном суде 25 марта. Что легло в основу обвинения Макаревича, неизвестно.

Макаревича задержали в ноябре 2022 года после обыска. В апреле 2023 года его освободили из-под стражи после 5 месяцев в гродненской тюрьме №1.

Фонд «Вяртанне» много лет способствовал развитию беларуской культуры, образования и науки. Благодаря фонду были напечатаны без цензуры книги Василя Быкова «Ліквідацыя» и «Мёртвым не баліць», книжная серия «Нобэль па-беларуску» и другие издания. Минский городской суд ликвидировал благотворительный фонд «Вяртанне» в октябре 2022 года.