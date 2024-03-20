Магазин национальной символики «Адметнасць» признан «экстремистским формированием»

МВД внесло магазин национальной символики «Адметнасць» в список «экстремистских формирований».

«Адметнасць» — магазин семейной пары из Гродно, Ольги и Сергея Веремеенко. Ранее он находился в Беларуси, сейчас работает как интернет-магазин в Белостоке. Недавно СК начал «специальное производство» против Сергея, его обвиняют по статье о содействии экстремистской деятельности (части 1 и 2 статьи 361-4 УК). В список формирований попали личные аккаунты пары и аккаунт магазина в телеграме, фейсбуке, Вконтакте и «Одноклассниках».

Экстремист? Террорист? Формирование? Разбираемся, кто есть кто, где смотреть списки и что грозит

Кроме того, список «экстремистских формирований» пополнила эстонская организация «Fund of Belarus friends», а также инициатива «Голос». Руководителем «Голоса» МВД называет предпринимателя и активиста Павла Либера.