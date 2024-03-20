Убитого при задержании беларуса Николая Алексеева похоронили в России 16 марта

Беларуса Николая Алексеева, убитого ФСБ при задержании в Карелии, похоронили в России 16 марта, пишет Deutsche Welle. Об этом изданию рассказал один из сыновей беларуса.

По его словам, российские спецслужбы около месяца следили за активистом. Последние пару лет Алексеев жил в России, в Беларуси его обвинили в «оскорблении Лукашенко» (статья 368 УК) и объявили в розыск.

«С отцом общался буквально за несколько дней до его убийства. В последнее время он искал возможность выехать за границу, так как с прошлого года РФ и РБ объединили розыскные списки», — рассказал сын Алексеева.

49-летнего Николая Алексеева убили 7 марта в Карелии сотрудники ФСБ при задержании. Ведомство заявило, что мужчина открыл огонь по сотрудникам спецслужб.

Алексеев находился в российской базе розыска как минимум с 22 ноября 2022 года. В ней сказано, что мужчина родился в 1974 году в Витебске. По какой уголовной статье его обвиняли, не уточнялось.