Заместитель директора предприятия из группы компаний «Санта» осужден на 10 лет колонии за взятку

47-летнего Виктора Голенчука, заместителя директора по транспорту компании «Санта Импэкс» осудили на 10 лет колонии за получение взятки и штраф 11 тысяч рублей, пишет издание «Наша Ніва».

Компания, в которой работал Голенчук, входит в группу компаний «Санта» и занимается строительством и грузоперевозками. В 2021 Виктор Голенчук занимал там должность заместителя директора по транспорту.

Как пишет издание, первый эпизод произошел в мае 2021 года. Тогда замдиректора договорился с одним из предпринимателей о том, что за ежемесячную взятку будет помогать ему получать лучшие контракты на перевозки. Такие же договоренности были у него с еще двумя предпринимателями. Еще с одной организацией была договоренность о выплате 1% от прибыли (позднее сумму повысили до 2%).

Согласно постановлению суда, Виктор Голенчук получил таким образом не менее 96 тысяч рублей (около 40 тысяч долларов на тот момент).

Арестован замдиректора был в ноябре 2022 года. В декабре 2023 его осудили, апелляция ничего не дала, и приговор вступил в силу.