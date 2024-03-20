Заместитель директора предприятия из группы компаний «Санта» осужден на 10 лет колонии за взятку
Заместитель директора предприятия из группы компаний «Санта» осужден на 10 лет колонии за взятку
20 марта 2024, 11:42
 
 
 
 
 

47-летнего Виктора Голенчука, заместителя директора по транспорту компании «Санта Импэкс» осудили на 10 лет колонии за получение взятки и штраф 11 тысяч рублей, пишет издание «Наша Ніва».

Компания, в которой работал Голенчук, входит в группу компаний «Санта» и занимается строительством и грузоперевозками. В 2021 Виктор Голенчук занимал там должность заместителя директора по транспорту.

Как пишет издание, первый эпизод произошел в мае 2021 года. Тогда замдиректора договорился с одним из предпринимателей о том, что за ежемесячную взятку будет помогать ему получать лучшие контракты на перевозки. Такие же договоренности были у него с еще двумя предпринимателями. Еще с одной организацией была договоренность о выплате 1% от прибыли (позднее сумму повысили до 2%).

Согласно постановлению суда, Виктор Голенчук получил таким образом не менее 96 тысяч рублей (около 40 тысяч долларов на тот момент).

Арестован замдиректора был в ноябре 2022 года. В декабре 2023 его осудили, апелляция ничего не дала, и приговор вступил в силу.

     