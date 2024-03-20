Фонд Алексея Талая привез в Беларусь 39 детей из Херсона

Фонд паралимпийца Алексея Талая привез в Беларусь 39 школьников из Херсонской области, сообщает госканал ОНТ. Детям от 8 до 15 лет.

Как сказано в ролике госканала, фонд Талая регулярно привозит в Беларусь детей из Донецкой области, а из Херсонской — впервые.

«Это мой народ, это мои дети». Кто с разрешения Александра Лукашенко вывозит в Беларусь детей из оккупированных городов Украины

Дети проводят время в реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная поляна» в Гродненской области. Как в ролике ОНТ, большинство детей из Херсона, однако из-за войны они вынуждены жить в других городах — оккупированном Россией Геническе, городах оккупированного Крыма, Краснодарском крае.

В конце сюжета ОНТ закадровый голос говорит: «До конца недели беларусы и россияне вместе заложат на территории центра аллею дружбы». О каких именно россиянах идет речь — неизвестно. Вероятно, россиянами в ролике называют именно украинских детей.

Алексей Талай находится под украинскими и европейскими санкциями из-за вывоза детей с оккупированных территорий. В Украине на него завели уголовное дело.

27 апреля 2023 года ПАСЕ признала депортацию украинских детей в Россию геноцидом.